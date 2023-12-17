Гринин Никита Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти21.09.1961
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Гринин Фёдор
Рождение ребёнка
03.01.1916
Дочь: Шаталина Домна Никитична
Мать ребёнка: Гринина Неонила Кузьминична
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Гринина Неонила Кузьминична
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Гринина Неонила Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.09.1961