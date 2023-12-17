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Гринин Никита Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

21.09.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Гринин Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1916

Дочь: Шаталина Домна Никитична

Мать ребёнка: Гринина Неонила Кузьминична

Рождение ребёнка
1919

Сын: Гринин Сергей Никитич

Мать ребёнка: Гринина Неонила Кузьминична

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Гринин Дмитрий Никитич

Мать ребёнка: Гринина Неонила Кузьминична

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гринина Неонила Кузьминична

Смерть
21.09.1961
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