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Бобов Тимофей Васильевич

Место рождения

Кутарбитка

Дата рождения

1630

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630

Отец: Бобов Василий

Мать: не указана

Кутарбитка
Рождение ребёнка
1668

Сын: Бобов Максим Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Кутарбитка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобов Конашка Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Кутарбитка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобов Авакуум Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Кутарбитка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобов Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Кутарбитка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобов Васка (мл.)

Мать ребёнка: не указана

Кутарбитка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобов Васка (ст.)

Мать ребёнка: не указана

Кутарбитка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Кутарбитка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобов Якунко Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Кутарбитка
Смерть
Неизвестно
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