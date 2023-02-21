Бобов Тимофей Васильевич
Место рожденияКутарбитка
Дата рождения1630
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630
Отец: Бобов Василий
Кутарбитка
Рождение ребёнка
1668
Кутарбитка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Кутарбитка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Кутарбитка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Кутарбитка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобов Васка (мл.)
Кутарбитка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобов Васка (ст.)
Кутарбитка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Кутарбитка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Кутарбитка
Смерть
Неизвестно