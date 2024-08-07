Федор Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1864 ст.
Сын: Тимофей Федоров
Мать ребёнка: Марья (Мавра 2) Прокопьева
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWV-3V1?i=311&cc=1921824
Смерть
Неизвестно