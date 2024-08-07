Федор Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Степанов

Федор Степанов

Место рождения

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1823 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья (Мавра 2) Прокопьева

Рождение ребёнка
14.02.1864 ст.

Сын: Тимофей Федоров

Мать ребёнка: Марья (Мавра 2) Прокопьева

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWV-3V1?i=311&cc=1921824
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.