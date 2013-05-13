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Кадеров Халит

Место рождения

с. Шубино Сергачского р-на Горьковской обл

Дата рождения

01.01.1944

Дата смерти

13.05.2013

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1944

Отец: Аллямов Абдулкадер

Мать: Аллямова (Алиева) Разия Али Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.09.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.05.2013

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