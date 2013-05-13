Кадеров Халит
Место рожденияс. Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Дата рождения01.01.1944
Дата смерти13.05.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1944
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.09.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.05.2013