Пяткова (Аверина) Анфиса
Место рождения
Дата рождения10.04.1913
Дата смерти14.03.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1913
Отец: Аверин Николай
Мать: Аверина (Букреева) Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пятков Георгий
Рождение ребёнка
02.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пятков Георгий
Рождение ребёнка
29.08.1938
Сын: Пятков Владимир
Отец ребёнка: Пятков Георгий
Смерть
14.03.1991