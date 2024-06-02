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Пяткова (Аверина) Анфиса

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Место рождения

Стуково, Павловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

10.04.1913

Дата смерти

14.03.1991

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1875 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1913

Отец: Аверин Николай

Мать: Аверина (Букреева) Дарья

Стуково, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пятков Георгий

Рождение ребёнка
02.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пятков Георгий

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.08.1938

Сын: Пятков Владимир

Отец ребёнка: Пятков Георгий

Смерть
14.03.1991
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

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