Кривобоков Прокопий Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1900
Исходя из возраста в записи о браке. Точное место рождения неизвестно. На момент брака в 1918 году указан, как гражданин села Журавки.
Бракосочетание
21.01.1918
Жена: Кривобок Анна Степановна
Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Поручители по жениху: Александр Тимофее Саму... и Пётр Антонов Ижога. По невесте: Василий Григорьев Киреев и Семён Стефанов Жоров.
Смерть
Неизвестно