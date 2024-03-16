Кривобоков Прокопий Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривобоков Прокопий Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Исходя из возраста в записи о браке. Точное место рождения неизвестно. На момент брака в 1918 году указан, как гражданин села Журавки.
Бракосочетание
21.01.1918

Жена: Кривобок Анна Степановна

Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Поручители по жениху: Александр Тимофее Саму... и Пётр Антонов Ижога. По невесте: Василий Григорьев Киреев и Семён Стефанов Жоров.
Смерть
Неизвестно
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