Плотникова (--) Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1839
Дочь: Плотникова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Плотников Федор Алексеевич
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1839 МК ГАНО. Д-156, оп.1, д.3142
Смерть
Неизвестно