Плотникова (--) Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (--) Пелагея Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
29.01.1839

Дочь: Плотникова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Плотников Федор Алексеевич

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1839 МК ГАНО. Д-156, оп.1, д.3142
Смерть
Неизвестно

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