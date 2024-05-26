Косолапов Сергий Васильевич 26.09.1904 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Косолапов Сергий Васильевич

Место рождения

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

26.09.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1904 ст.

Отец: Косолапов Василий Агапович

Мать: Косолапова (Жданова) Сиклитикия Афанасиевна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косолапова Анна Никитична

Место жительства
До 14.03.1942
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
г. Бузулук, ул. Ветеринарная д. 151
Призыв на военную службу
14.03.1942
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Пропал без вести (военное)
18.12.1972
Последнее место службы: ОдВО (Одесский военный округ) Воинская часть: ОдВО
Смерть
Неизвестно

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