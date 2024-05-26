Косолапов Сергий Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.09.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1904 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
До 14.03.1942
г. Бузулук, ул. Ветеринарная д. 151
Призыв на военную службу
14.03.1942
Пропал без вести (военное)
18.12.1972
Последнее место службы: ОдВО (Одесский военный округ) Воинская часть: ОдВО
Смерть
Неизвестно