Сошников Дмитрий Юрьевич
Место рожденияг. Воронеж
Дата рождения09.01.1970
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1970
Отец: Сошников Юрий Борисович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сошникова Татьяна
Рождение ребёнка
05.12.1998
Дочь: Сошникова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Сошникова Татьяна
Рождение ребёнка
10.11.2003
Сын: Сошников Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Сошникова Татьяна