Сошников Дмитрий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сошников Дмитрий Юрьевич

Место рождения

г. Воронеж

Дата рождения

09.01.1970

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1970

Отец: Сошников Юрий Борисович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сошникова Татьяна

Рождение ребёнка
05.12.1998

Дочь: Сошникова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Сошникова Татьяна

Рождение ребёнка
10.11.2003

Сын: Сошников Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Сошникова Татьяна

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