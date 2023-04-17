Pill Martha Elisabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pill Martha Elisabeth

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1878 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1908 ст.

Отец: Pill Alexei

Мать: Pill Liina

Смерть
Неизвестно
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