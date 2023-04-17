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Pill Martha Elisabeth
Pill Martha Elisabeth
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.12.1908 ст.
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Pill Alexei
Около 1878 г.р.
Мать
Pill (Saardson) Liina
1882 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1908 ст.
Отец:
Pill Alexei
Мать:
Pill Liina
Смерть
Неизвестно
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