Горбунова (Зайцева) Степанида Даниловна
Место рождения
Дата рожденияДо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848
Бракосочетание
21.01.1866 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1876 ст.
Отец ребёнка: Горбунов Матвей Филиппович
Петрегино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно