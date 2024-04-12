Горбунова (Зайцева) Степанида Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Зайцева) Степанида Даниловна

Место рождения

Дмитриево, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

До 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1845 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
До 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитриево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
21.01.1866 ст.

Муж: Горбунов Матвей Филиппович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1876 ст.

Сын: Горбунов Яков Матвеевич

Отец ребёнка: Горбунов Матвей Филиппович

Петрегино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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