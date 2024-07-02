Любимов Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.12.1801 ст.
Дата смерти05.12.1877 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1801 ст.
Отец: Любимов Василий Еремеевич
Мать: Любимова Анна Ивановна
Бракосочетание
10.09.1817 ст.
Венчание проходило в Рождественской церкви села. Свидетелями при венчании были села Богородского крестьяне: Иван Александрович Кобяков, Николай Михайлович Пасхин, Яков Васильевич Гурьев, Фёдор Еремеев... Показать все
Рождение ребёнка
09.04.1818 ст.
Сын: Любимов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Любимова (Гурьева) Марфа Васильевна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.725, л.623).
Рождение ребёнка
05.01.1819 ст.
Дочь: (Любимова) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Любимова (Гурьева) Марфа Васильевна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.744, л.242 об.).
Рождение ребёнка
02.12.1822 ст.
Сын: Любимов Евграф Николаевич
Мать ребёнка: Любимова (Гурьева) Марфа Васильевна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.800, л.224 об.).
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Любимова (Гурьева) Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
27.12.1828 ст.
Сын: Любимов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Любимова (Гурьева) Марфа Васильевна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.922, л.172 об.).
Смерть
05.12.1877 ст.