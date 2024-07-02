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Любимов Николай Васильевич

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.12.1801 ст.

Дата смерти

05.12.1877 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1801 ст.

Отец: Любимов Василий Еремеевич

Мать: Любимова Анна Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
10.09.1817 ст.

Жена: Любимова (Гурьева) Марфа Васильевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Венчание проходило в Рождественской церкви села. Свидетелями при венчании были села Богородского крестьяне: Иван Александрович Кобяков, Николай Михайлович Пасхин, Яков Васильевич Гурьев, Фёдор Еремеев... Показать все
Рождение ребёнка
09.04.1818 ст.

Сын: Любимов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Любимова (Гурьева) Марфа Васильевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.725, л.623).
Рождение ребёнка
05.01.1819 ст.

Дочь: (Любимова) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Любимова (Гурьева) Марфа Васильевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.744, л.242 об.).
Рождение ребёнка
02.12.1822 ст.

Сын: Любимов Евграф Николаевич

Мать ребёнка: Любимова (Гурьева) Марфа Васильевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.800, л.224 об.).
Рождение ребёнка
1826

Сын: Любимов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Любимова (Гурьева) Марфа Васильевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.12.1828 ст.

Сын: Любимов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Любимова (Гурьева) Марфа Васильевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.922, л.172 об.).
Смерть
05.12.1877 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

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