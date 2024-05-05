Сурмачевская Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сурмачевский Неизвестно Генадьевич
Отец ребёнка: Сурмачевский Генадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сурмачевский Генадий
Рождение ребёнка
12.11.1985
Дочь: Сурмачевская Екатерина Геннадьевна
Отец ребёнка: Сурмачевский Генадий