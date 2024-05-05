Сурмачевская Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурмачевская Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1964

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сурмачевский Неизвестно Генадьевич

Отец ребёнка: Сурмачевский Генадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурмачевский Генадий

Рождение ребёнка
12.11.1985

Дочь: Сурмачевская Екатерина Геннадьевна

Отец ребёнка: Сурмачевский Генадий

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