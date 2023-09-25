Сурмачевский Генадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурмачевский Генадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1962

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1962

Отец: не указан

Мать: Сурмачевская Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
12.11.1985

Дочь: Сурмачевская Екатерина Геннадьевна

Мать ребёнка: Сурмачевская Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сурмачевский Неизвестно Генадьевич

Мать ребёнка: Сурмачевская Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурмачевская Татьяна

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