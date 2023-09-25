Сурмачевский Генадий
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1962
Отец: не указан
Рождение ребёнка
12.11.1985
Дочь: Сурмачевская Екатерина Геннадьевна
Мать ребёнка: Сурмачевская Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сурмачевский Неизвестно Генадьевич
Мать ребёнка: Сурмачевская Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сурмачевская Татьяна