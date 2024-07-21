Сковородкин Пётр Деянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСковородкин Пётр Деянович

Сковородкин Пётр Деянович

Место рождения

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: Сковородкин Деян Григорьевич

Мать: не указана

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сковородкина Фёкла Терентьевна

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Сковородкин Василий Петрович

Мать ребёнка: Сковородкина Фёкла Терентьевна

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Сковородкин Степан Петрович

Мать ребёнка: Сковородкина Фёкла Терентьевна

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.