Сковородкин Пётр Деянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Отец: Сковородкин Деян Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Сковородкин Василий Петрович
Мать ребёнка: Сковородкина Фёкла Терентьевна
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Сковородкин Степан Петрович
Мать ребёнка: Сковородкина Фёкла Терентьевна
Смерть
Неизвестно