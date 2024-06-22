Шкарпета Григорий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1880
Дата смерти31.05.1947
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1880
Отец: Шкарпета Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкарпета Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Шкарпета Пелагея Денисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкарпета Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Шкарпета Пелагея Денисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.05.1947