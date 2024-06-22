Шкарпета Григорий Сергеевич 10.04.1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шкарпета Григорий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1880

Дата смерти

31.05.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1880

Отец: Шкарпета Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкарпета Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Шкарпета Пелагея Денисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкарпета Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Шкарпета Пелагея Денисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкарпета Пелагея Денисовна

Смерть
31.05.1947

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