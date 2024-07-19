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Рябинин Стефан Никитич

Место рождения

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1794 ст.

Дата смерти

1832 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.

Отец: Рябинин Никита Стефанович

Мать: Рябинина Марья Устиновна

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 1037. Л. 841 (заголовок), 846.
Бракосочетание
Между 1808 и 1809 ст.

Жена: Рябинина Прасковья Афанасьевна

Первое упоминание жены в исповедной ведомости за 1809г. Основание: Ф. 101. Оп. 1. Д. 1617. Л. 32, 32 об.
Рождение ребёнка
1811 ст.

Сын: Рябинин Роман Стефанович

Мать ребёнка: Рябинина Прасковья Афанасьевна

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Основание: Ф. 101. Оп. 1. Д. 1622. Л. 31 об., 32.
Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Рябинин Григорий Стефанович

Мать ребёнка: Рябинина Прасковья Афанасьевна

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Основание: Ф. 101. Оп. 1. Д. 1624. Л. 32, 32 об.
Рождение ребёнка
С 13.09.1816 по 31.12.1816 ст.

Сын: Рябинин Дмитрий Стефанович

Мать ребёнка: Рябинина Прасковья Афанасьевна

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Основание: Ф. 101. Оп. 1. Д. 1630. Л. 9, 12 об.
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823 ст.

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Рябинина Прасковья Афанасьевна

Скорее всего приемная дочь, т.к. первая запись о ней в исповедной ведомости за 1832г, когда ей было 10 лет. Ранее она не упоминалась. Основание: Ф. 101. Оп. 1. Д. 1630. Л. 10
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Сын: Рябинин Никита Стефанович

Мать ребёнка: Рябинина Прасковья Афанасьевна

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Смерть
1832 ст.

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