Рябинин Стефан Никитич
Место рождения
Дата рождения1794 ст.
Дата смерти1832 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 1037. Л. 841 (заголовок), 846.
Бракосочетание
Между 1808 и 1809 ст.
Первое упоминание жены в исповедной ведомости за 1809г. Основание: Ф. 101. Оп. 1. Д. 1617. Л. 32, 32 об.
Рождение ребёнка
1811 ст.
Мать ребёнка: Рябинина Прасковья Афанасьевна
Основание: Ф. 101. Оп. 1. Д. 1622. Л. 31 об., 32.
Рождение ребёнка
1813 ст.
Сын: Рябинин Григорий Стефанович
Мать ребёнка: Рябинина Прасковья Афанасьевна
Основание: Ф. 101. Оп. 1. Д. 1624. Л. 32, 32 об.
Рождение ребёнка
С 13.09.1816 по 31.12.1816 ст.
Сын: Рябинин Дмитрий Стефанович
Мать ребёнка: Рябинина Прасковья Афанасьевна
Основание: Ф. 101. Оп. 1. Д. 1630. Л. 9, 12 об.
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823 ст.
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Рябинина Прасковья Афанасьевна
Скорее всего приемная дочь, т.к. первая запись о ней в исповедной ведомости за 1832г, когда ей было 10 лет. Ранее она не упоминалась. Основание: Ф. 101. Оп. 1. Д. 1630. Л. 10
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Сын: Рябинин Никита Стефанович
Мать ребёнка: Рябинина Прасковья Афанасьевна
Смерть
1832 ст.