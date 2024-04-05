Apaliński Jan Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Apaliński Jan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1781 г.р.
Около 1792 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Apaliński Józef

Мать ребёнка: Apalińska Dorota

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Apaliński Antoni

Мать ребёнка: Apalińska Dorota

par Ostrów Maz
Смерть
Неизвестно
Kobylin/Goworowo

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