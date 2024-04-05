Apaliński Jan
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Apaliński Józef
Мать ребёнка: Apalińska Dorota
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Apaliński Antoni
Мать ребёнка: Apalińska Dorota
par Ostrów Maz
Смерть
Неизвестно
Kobylin/Goworowo