Павлова Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Лидия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1923

Дата смерти

Около 2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1898 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923

Отец: Павлов Михаил

Мать: Арькова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Виктор

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Виктор

Смерть
Около 2008
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