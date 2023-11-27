Павлова Лидия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1923
Дата смертиОколо 2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923
Отец: Павлов Михаил
Рождение ребёнка
Около 1960
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Виктор
Смерть
Около 2008