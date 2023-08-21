Клюзина Ефимия (Фима) Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюзина Ефимия (Фима) Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюзин Виталий Ефимович

Отец ребёнка: Клюзин Ефим Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюзин Степан Ефимович

Отец ребёнка: Клюзин Ефим Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клюзина Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Клюзин Ефим Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюзин Виктор Ефимович

Отец ребёнка: Клюзин Ефим Матвеевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Клюзин Василий Ефимович

Отец ребёнка: Клюзин Ефим Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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