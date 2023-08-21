Клюзина Ефимия (Фима) Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Клюзин Ефим Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Клюзин Ефим Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клюзина Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Клюзин Ефим Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Клюзин Ефим Матвеевич
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Клюзин Ефим Матвеевич
Смерть
Неизвестно