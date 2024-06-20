Василий Афанасиевич 1725 — найти родственников по фамилии на Familio
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Василий Афанасиевич

Место рождения

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1728 г.р.

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Якимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Петр Васильевич

Мать ребёнка: Акилина Якимовна

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1754 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Акилина Якимовна

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1761 ст.

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Акилина Якимовна

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно

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