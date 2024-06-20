Василий Афанасиевич
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Якимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Петр Васильевич
Мать ребёнка: Акилина Якимовна
Рождение ребёнка
03.02.1754 ст.
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Акилина Якимовна
Рождение ребёнка
29.10.1761 ст.
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Акилина Якимовна
Смерть
Неизвестно