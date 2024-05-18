(Каликина) Клавдия Ксенофонтовна
Место рождения
Дата рождения14.05.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1901
Крещение
23.05.1901
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Пророка Божьего Ильи. Крестил священник Фёдор Сапфиров, и.д. псаломщика Иван Сиротинник(?). Крёстный - житель села Верх-Ирмень, крестьянин Пётр С...ч(?) Толстиков. Кр... Показать все
Восприемник
15.09.1919
В этот день стала крёстной дочери жителя села Верх-Чик, гражданина Ерёмина Елизара Ивановича и жены его Ерёминой Марфы Ананьевны, Любови. Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил свя... Показать все
Смерть
Неизвестно