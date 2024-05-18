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(Каликина) Клавдия Ксенофонтовна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

14.05.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1901

Отец: Каликин Ксенофонт Парамонович

Мать: Каликина (Руднёва) Акилина Ананьевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
23.05.1901
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Пророка Божьего Ильи. Крестил священник Фёдор Сапфиров, и.д. псаломщика Иван Сиротинник(?). Крёстный - житель села Верх-Ирмень, крестьянин Пётр С...ч(?) Толстиков. Кр... Показать все
Восприемник
15.09.1919
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стала крёстной дочери жителя села Верх-Чик, гражданина Ерёмина Елизара Ивановича и жены его Ерёминой Марфы Ананьевны, Любови. Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил свя... Показать все
Смерть
Неизвестно

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