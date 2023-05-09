Ильяшенко (Фурман) Маруся Бенедиктовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фурман Бенедикт
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильяшенко Лидия Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильяшенко Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Ильяшенко Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно