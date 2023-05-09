Ильяшенко (Фурман) Маруся Бенедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильяшенко (Фурман) Маруся Бенедиктовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фурман Бенедикт

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильяшенко Лидия Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильяшенко Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Ильяшенко Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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