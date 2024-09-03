Самоловова (Чумлякова) Агрипена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти14.02.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1807
Отец ребёнка: Самоловов Егор Афонасьевич
Рождение ребёнка
28.02.1808
Дочь: Белкина (Самоловова) Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Самоловов Егор Афонасьевич
Рождение ребёнка
17.04.1816
Отец ребёнка: Самоловов Егор Афонасьевич
Рождение ребёнка
31.05.1818
Отец ребёнка: Самоловов Егор Афонасьевич
Смерть
14.02.1850