Самоловова (Чумлякова) Агрипена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Чумлякова) Агрипена Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

14.02.1850

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Егор Афонасьевич

Рождение ребёнка
19.01.1807

Сын: Самоловов Архип Егорович

Отец ребёнка: Самоловов Егор Афонасьевич

Рождение ребёнка
28.02.1808

Дочь: Белкина (Самоловова) Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Самоловов Егор Афонасьевич

Рождение ребёнка
17.04.1816

Сын: Самоловов Иван Егорович

Отец ребёнка: Самоловов Егор Афонасьевич

Рождение ребёнка
31.05.1818

Сын: Самоловов Никифор Егоров

Отец ребёнка: Самоловов Егор Афонасьевич

Смерть
14.02.1850

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