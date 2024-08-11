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Чугунков Врагов Яков Яковлев

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

16.05.1903 ст.

Дата смерти

17.05.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1903 ст.

Отец: Чугунков Врагов Шамов Яков Иаков Емельянов

Мать: Чугункова Врагова (Тараканчикова) Марина Алексеева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
Неизвестно
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
16 мая- Дмитрий и Яков – близнецы Иаков Емельянов Врагов, Марина Алексеева В: Иоанн Кирьяков Тараканчиков- запасной рядовой Анна Алексеева Тараканчикова-девица
Смерть
17.05.1903 ст.
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
1 день младенческая слабость

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