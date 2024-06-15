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Поликарп Ерофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1766 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1795 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Ерофей Григорьев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Андреева

Рождение ребёнка
1825

Сын: Иван Поликарпов

Мать ребёнка: Аксинья Андреева

Рождение ребёнка
1828

Сын: Егор Поликарпов

Мать ребёнка: Аксинья Андреева

Отдан в рекруты в 1848 году
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Устинья Поликарпова

Мать ребёнка: Аксинья Андреева

Смерть
Неизвестно

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