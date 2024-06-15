Поликарп Ерофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Ерофей Григорьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Андреева
Рождение ребёнка
1825
Сын: Иван Поликарпов
Мать ребёнка: Аксинья Андреева
Рождение ребёнка
1828
Сын: Егор Поликарпов
Мать ребёнка: Аксинья Андреева
Отдан в рекруты в 1848 году
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Устинья Поликарпова
Мать ребёнка: Аксинья Андреева
Смерть
Неизвестно