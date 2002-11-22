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Мардеев Марс

Место рождения

Россия

Дата рождения

21.03.1938

Дата смерти

22.11.2002

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1938

Отец: Мардеев Маряк

Мать: Мардеева (Алмаева) Сария

Рождение ребёнка
23.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мардеева (Зарипова) Альфия Галимовна

Рождение ребёнка
23.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мардеева (Зарипова) Альфия Галимовна

Смерть
22.11.2002
Похороны
Неизвестно

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