Мардеев Марс
Место рожденияРоссия
Дата рождения21.03.1938
Дата смерти22.11.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1938
Отец: Мардеев Маряк
Мать: Мардеева (Алмаева) Сария
Рождение ребёнка
23.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мардеева (Зарипова) Альфия Галимовна
Рождение ребёнка
23.07.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мардеева (Зарипова) Альфия Галимовна
Смерть
22.11.2002
Похороны
Неизвестно