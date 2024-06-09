Григорьева Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1981
Отец: Рыков Александр Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Григорьев Николай Петрович
Рождение ребёнка
15.01.2012
Дочь: Григорьева Инна Николаевна
Отец ребёнка: Григорьев Николай Петрович
Рождение ребёнка
01.03.2017
Дочь: Григорьева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Григорьев Николай Петрович