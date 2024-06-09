Григорьева Анна Александровна 03.03.1981 — найти родственников по фамилии на Familio
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Григорьева Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1981

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

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Дети

2012 г.р.
2017 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1981

Отец: Рыков Александр Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Николай Петрович

Рождение ребёнка
15.01.2012

Дочь: Григорьева Инна Николаевна

Отец ребёнка: Григорьев Николай Петрович

Рождение ребёнка
01.03.2017

Дочь: Григорьева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Григорьев Николай Петрович

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