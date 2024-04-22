Сунцова (Михалева) Лукерья Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сунцова (Михалева) Лукерья Родионовна

Место рождения

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: Михалева Агрипина

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
27.01.1903

Муж: Сунцов Семен Игнатьевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Сунцова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Сунцов Семен Игнатьевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Сунцова Елена Семеновна

Отец ребёнка: Сунцов Семен Игнатьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.03.1914

Дочь: Сунцова Клавдия Семеновна

Отец ребёнка: Сунцов Семен Игнатьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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