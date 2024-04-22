Сунцова (Михалева) Лукерья Родионовна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Мать: Михалева Агрипина
Бракосочетание
27.01.1903
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Сунцова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Сунцов Семен Игнатьевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Сунцова Елена Семеновна
Отец ребёнка: Сунцов Семен Игнатьевич
Рождение ребёнка
12.03.1914
Дочь: Сунцова Клавдия Семеновна
Отец ребёнка: Сунцов Семен Игнатьевич
Смерть
Неизвестно