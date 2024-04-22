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Чуркин Петр Павлович

Место рождения

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

25.12.1907 ст.

Дата смерти

27.06.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1907 ст.

Отец: Чуркин Павел Тимофеевич

Мать: Чуркина Анна Алексеевна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
13.01.1908 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Смерть
27.06.1908 ст.
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от поноса
Похороны
13.07.1908 ст.
Погребен на местном кладбище
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