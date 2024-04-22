Чуркин Петр Павлович
Место рождения
Дата рождения25.12.1907 ст.
Дата смерти27.06.1908 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1907 ст.
Отец: Чуркин Павел Тимофеевич
Мать: Чуркина Анна Алексеевна
Крещение
13.01.1908 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Смерть
27.06.1908 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
13.07.1908 ст.
Погребен на местном кладбище