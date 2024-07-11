Седов-Силаев Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Сын: Седов-Силаев Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Седова-Силаева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Седова-Силаева Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Седова-Силаева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Бычкова (Седова-Силаева) Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Седова-Силаева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Седов-Силаев Гавриил Алексеевич
Мать ребёнка: Седова-Силаева Мария Ивановна