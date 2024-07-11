Седов-Силаев Алексей Михайлович 1785 — найти родственников по фамилии на Familio
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Седов-Силаев Алексей Михайлович

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1785

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Седов-Силаев Михаил Алексеевич

Мать: Седова-Силаева Афимья Карповна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седова-Силаева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Седов-Силаев Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Седова-Силаева Мария Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Седова-Силаева Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Седова-Силаева Мария Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Бычкова (Седова-Силаева) Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Седова-Силаева Мария Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1825

Сын: Седов-Силаев Гавриил Алексеевич

Мать ребёнка: Седова-Силаева Мария Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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