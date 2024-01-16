Колосова Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1888
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Колосов Пётр Павлович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Колосов Пётр Павлович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Агриппина Петровна
Отец ребёнка: Колосов Пётр Павлович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Любовь Петровна
Отец ребёнка: Колосов Пётр Павлович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Василиса Петровна
Отец ребёнка: Колосов Пётр Павлович
Смерть
Неизвестно