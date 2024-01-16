Колосова Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосова Вера Михайловна

Колосова Вера Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1888

Муж: Колосов Пётр Павлович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Колосов Иван Петрович

Отец ребёнка: Колосов Пётр Павлович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Колосов Иосиф Петрович

Отец ребёнка: Колосов Пётр Павлович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Агриппина Петровна

Отец ребёнка: Колосов Пётр Павлович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Любовь Петровна

Отец ребёнка: Колосов Пётр Павлович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Василиса Петровна

Отец ребёнка: Колосов Пётр Павлович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close