Тимербулатов Гайнулла Гиниятуллович
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1915
Дата смерти?.04.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимербулатова Асия
Рождение ребёнка
02.01.1950
Рождение ребёнка
?.06.1951
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1955
Смерть
?.04.1995
Причина смерти: Инвалидность. Последствия ВОВ.