Тимербулатов Гайнулла Гиниятуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимербулатов Гайнулла Гиниятуллович

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1915

Дата смерти

?.04.1995

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Тимербулатов Гиниятулла Гизатуллович

Мать: Тимербулатова (Яппарова) Минихаят Тухфатулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимербулатова Асия

Рождение ребёнка
02.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимербулатова Асия

Рождение ребёнка
?.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимербулатова Асия

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимербулатова Асия

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимербулатова Асия

Смерть
?.04.1995
Причина смерти: Инвалидность. Последствия ВОВ.

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