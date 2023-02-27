Манюхин Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манюхин Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1742 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Манюхин Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Манюхин Михайла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Манюхин Родион

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Манюхин Иван

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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