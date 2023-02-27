Манюхин Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Манюхин Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Манюхин Михайла
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Манюхин Родион
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Манюхин Иван
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно