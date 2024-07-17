Колыванова Авдотья Васильева С 1811 по Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Колыванова Авдотья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1811 по Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1811 по Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колыванов Семен Матвеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колыванова Пелагея Семенова

Отец ребёнка: Колыванов Семен Матвеев

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Колыванов Иван Семенович

Отец ребёнка: Колыванов Семен Матвеев

Смерть
Неизвестно

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