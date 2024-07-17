Колыванова Авдотья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1811 по Неизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1811 по Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колыванова Пелагея Семенова
Отец ребёнка: Колыванов Семен Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1837
Отец ребёнка: Колыванов Семен Матвеев
Смерть
Неизвестно