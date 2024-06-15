Некрасов Якушко Кондратов
Место рождения
Дата рождения1640
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640
Отец: Некрасов Кондрат
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Рождение ребёнка
1667
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1673
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1676
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1677
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно