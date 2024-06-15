Некрасов Якушко Кондратов 1640 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Якушко Кондратов

Некрасов Якушко Кондратов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: Некрасов Кондрат

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Рождение ребёнка
1667

Сын: Некрасов Афонька Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1673

Сын: Некрасов Филька Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1676

Сын: Некрасов Ивашка Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1677

Сын: Некрасов Тимошка Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.