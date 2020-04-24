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Гонца Геннадий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1950

Дата смерти

24.04.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1950

Отец: Гонца Георгий Васильевич

Мать: Гонца Фёкла Ивановна

Рождение ребёнка
21.10.1971

Дочь: Николаева Вероника Геннадьевна

Мать ребёнка: Гонца Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гонца Ярослав Геннадьевич

Мать ребёнка: Гонца Антонина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гонца Антонина Васильевна

Смерть
24.04.2020
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