Гонца Геннадий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1950
Дата смерти24.04.2020
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1950
Отец: Гонца Георгий Васильевич
Мать: Гонца Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
21.10.1971
Дочь: Николаева Вероника Геннадьевна
Мать ребёнка: Гонца Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гонца Ярослав Геннадьевич
Мать ребёнка: Гонца Антонина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.2020