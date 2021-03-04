Бородко (Аполенис) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
Дата смерти04.03.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобродко Евгений
Рождение ребёнка
20.04.1981
Сын: Бородко Виктор
Отец ребёнка: Бобродко Евгений
Рождение ребёнка
03.06.1982
Сын: Бородко Дмитрий
Отец ребёнка: Бобродко Евгений
Смерть
04.03.2021