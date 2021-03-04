Бородко (Аполенис) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородко (Аполенис) Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Дата смерти

04.03.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1957 г.р.

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобродко Евгений

Рождение ребёнка
20.04.1981

Сын: Бородко Виктор

Отец ребёнка: Бобродко Евгений

Рождение ребёнка
03.06.1982

Сын: Бородко Дмитрий

Отец ребёнка: Бобродко Евгений

Смерть
04.03.2021

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