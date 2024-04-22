Ипполитова Пелагея Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти11.04.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Ипполитов Ефим
Мать: Ипполитова Елена
Бракосочетание
1937
Рождение ребёнка
03.06.1938
Сын: Ипполитов Вячеслав Дмитриевич
Отец ребёнка: Милешин Дмитрий Титович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Ипполитов Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: Милешин Дмитрий Титович
Смерть
11.04.1946