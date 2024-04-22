Ипполитова Пелагея Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ипполитова Пелагея Ефимовна

Место рождения

Ильинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

11.04.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Ипполитов Ефим

Мать: Ипполитова Елена

Ильинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
1937

Муж: Милешин Дмитрий Титович

Рождение ребёнка
03.06.1938

Сын: Ипполитов Вячеслав Дмитриевич

Отец ребёнка: Милешин Дмитрий Титович

Ильинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Ипполитов Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Милешин Дмитрий Титович

Ильинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
11.04.1946
Ильинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
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