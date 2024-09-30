Халцонен (Хювёнен) Екатерина Адамовна
Место рождения
Дата рождения16.09.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1894
Рождение ребёнка
06.04.1898
Дочь: (Халцонен) Софья Петровна
Отец ребёнка: Халцонен Петр Иванович
Рождение ребёнка
21.10.1900
Отец ребёнка: Халцонен Петр Иванович
Рождение ребёнка
16.07.1905
Дочь: Олонен (Халцонен) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Халцонен Петр Иванович
Рождение ребёнка
04.07.1910
Сын: Халцонен Николай Петрович
Отец ребёнка: Халцонен Петр Иванович
Рождение ребёнка
14.06.1915
Дочь: (Халцонен) Эльза Петровна
Отец ребёнка: Халцонен Петр Иванович
Рождение ребёнка
14.06.1915
Отец ребёнка: Халцонен Петр Иванович
Смерть
Неизвестно