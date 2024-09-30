Халцонен (Хювёнен) Екатерина Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халцонен (Хювёнен) Екатерина Адамовна

Место рождения

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

16.09.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
29.06.1894

Муж: Халцонен Петр Иванович

Рождение ребёнка
06.04.1898

Дочь: (Халцонен) Софья Петровна

Отец ребёнка: Халцонен Петр Иванович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
21.10.1900

Сын: Халцонен Адам Петрович

Отец ребёнка: Халцонен Петр Иванович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
16.07.1905

Дочь: Олонен (Халцонен) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Халцонен Петр Иванович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
04.07.1910

Сын: Халцонен Николай Петрович

Отец ребёнка: Халцонен Петр Иванович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1915

Дочь: (Халцонен) Эльза Петровна

Отец ребёнка: Халцонен Петр Иванович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1915

Сын: Халцонен Петр Петрович

Отец ребёнка: Халцонен Петр Иванович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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