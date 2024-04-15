Романченко Григорий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романченко Григорий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1911

Дата смерти

05.10.1976

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1871 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1911

Отец: Романченко Андрей Павлович

Мать: Романченко Параскева Петровна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романченко Александра Петровна

Рождение ребёнка
01.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романченко Александра Петровна

Митрофановка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.06.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романченко Александра Петровна

Стеклянное, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романченко Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
Неизвестно
Интернет-ресурс | https://ist-konkurs.ru/raboty/2008/1137-istoriya-semi-v-istorii-rossii-ocherk-issledovanie
Место жительства
Неизвестно
Митрофановка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
05.10.1976
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
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