Романченко Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1911
Дата смерти05.10.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1911
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
01.01.1937
Рождение ребёнка
17.06.1940
Стеклянное, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Интернет-ресурс | https://ist-konkurs.ru/raboty/2008/1137-istoriya-semi-v-istorii-rossii-ocherk-issledovanie
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.10.1976
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область