Ляпунова (Савелова) Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпунова (Савелова) Варвара Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Савелов Алексей Иванович

Мать: Савелова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
07.03.1854

Сын: Ляпунов Петр Иванович

Отец ребёнка: Ляпунов Иван Петрович

Рождение ребёнка
04.06.1855

Сын: Ляпунов Александр Иванович

Отец ребёнка: Ляпунов Иван Петрович

Рождение ребёнка
06.07.1857

Сын: Ляпунов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Ляпунов Иван Петрович

Рождение ребёнка
12.06.1859

Сын: Ляпунов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Ляпунов Иван Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
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