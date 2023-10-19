Ляпунова (Савелова) Варвара Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Савелов Алексей Иванович
Мать: Савелова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
07.03.1854
Отец ребёнка: Ляпунов Иван Петрович
Рождение ребёнка
04.06.1855
Сын: Ляпунов Александр Иванович
Отец ребёнка: Ляпунов Иван Петрович
Рождение ребёнка
06.07.1857
Отец ребёнка: Ляпунов Иван Петрович
Рождение ребёнка
12.06.1859
Отец ребёнка: Ляпунов Иван Петрович
Работа или профессия
Неизвестно