Савелова (Ключарева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелова (Ключарева) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

1901

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Савелов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ляпунова Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Савелов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Светликовская Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Савелов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Савелов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Савелов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Гофштеттер Софья Алексеевна

Отец ребёнка: Савелов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Савелов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Савелов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Савелов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Савелов Александ Алексеевич

Отец ребёнка: Савелов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Александрийская Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Савелов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Савелов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Савелов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
17.02.1848

Дочь: Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Савелов Алексей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1901
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