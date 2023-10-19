Савелова (Ключарева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Савелов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ляпунова Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Савелов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Светликовская Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Савелов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Савелов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Гофштеттер Софья Алексеевна
Отец ребёнка: Савелов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Савелов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Савелов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Савелов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Савелов Александ Алексеевич
Отец ребёнка: Савелов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Александрийская Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Савелов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Савелов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Савелов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
17.02.1848
Дочь: Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Савелов Алексей Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1901