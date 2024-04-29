Толстая (Толстая) Мария Богдановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Наумова (Толстая) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Толстой Михаил Степанович
Рождение ребёнка
21.06.1821
Дочь: Осокина (Толстая) Вера Михайловна
Отец ребёнка: Толстой Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Костливцева (Толстая) Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Толстой Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Мордвинова (Толстая) Софья Михайловна
Отец ребёнка: Толстой Михаил Степанович