Толстой Михаил Степанович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Толстой Михаил Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Наумова (Толстая) Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Толстая (Толстая) Мария Богдановна

Рождение ребёнка
21.06.1821

Дочь: Осокина (Толстая) Вера Михайловна

Мать ребёнка: Толстая (Толстая) Мария Богдановна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Костливцева (Толстая) Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Толстая (Толстая) Мария Богдановна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Мордвинова (Толстая) Софья Михайловна

Мать ребёнка: Толстая (Толстая) Мария Богдановна

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