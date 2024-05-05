Прокофий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Антон Перфильевич
Мать: Матрена Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Давыдовна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Наталья Прокофьевна
Мать ребёнка: Анна Давыдовна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Василий Прокофьевич
Мать ребёнка: Анна Давыдовна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Степанида Прокофьевна
Мать ребёнка: Анна Давыдовна
Смерть
Неизвестно