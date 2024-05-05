Прокофий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Антон Перфильевич

Мать: Матрена Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Давыдовна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Наталья Прокофьевна

Мать ребёнка: Анна Давыдовна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Василий Прокофьевич

Мать ребёнка: Анна Давыдовна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Степанида Прокофьевна

Мать ребёнка: Анна Давыдовна

Смерть
Неизвестно

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