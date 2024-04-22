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Павленко Андрей Григорьевич

Место рождения

Харьковцы, Полтавська область

Дата рождения

1721

Дата смерти

С 1767 по 1784

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Павленко Григорий Иванович

Мать: Горб Анна Яковлевна

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Павленко Игнат Андреевич

Мать ребёнка: Павленко Ульяна Ивановна

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Павленко Евфросина Андреевна

Мать ребёнка: Павленко Ульяна Ивановна

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Павленко Анна Андреевна

Мать ребёнка: Павленко Ульяна Ивановна

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Павленко Евфимия Андреевна

Мать ребёнка: Павленко Ульяна Ивановна

Харьковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павленко Ульяна Ивановна

Смерть
С 1767 по 1784
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