Павленко Андрей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смертиС 1767 по 1784
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Павленко Григорий Иванович
Мать: Горб Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Павленко Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Павленко Евфросина Андреевна
Мать ребёнка: Павленко Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Павленко Анна Андреевна
Мать ребёнка: Павленко Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Павленко Евфимия Андреевна
Мать ребёнка: Павленко Ульяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павленко Ульяна Ивановна
Смерть
С 1767 по 1784