Новогородова Авдотья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Между 1753 и 1758
Рождение ребёнка
1758
Сын: Новогородов Козма Филиппович
Отец ребёнка: Новогородов Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
1761
Сын: Новогородов Василий Филиппович
Отец ребёнка: Новогородов Филипп Григорьевич
Смерть
1772