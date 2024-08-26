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Новогородова Авдотья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1772

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Першинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Между 1753 и 1758

Муж: Новогородов Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
1758

Сын: Новогородов Козма Филиппович

Отец ребёнка: Новогородов Филипп Григорьевич

Першинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Новогородов Василий Филиппович

Отец ребёнка: Новогородов Филипп Григорьевич

Першинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1772

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