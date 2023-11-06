Каликина Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1823
Отец ребёнка: Каликин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Каликин Трофим Михайлович
Отец ребёнка: Каликин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Каликин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
16.10.1830
Дочь: Заозёрнова Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Каликин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Между 1831 и 1843
Дочь: Вихарева Акилина Михайловна
Отец ребёнка: Каликин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1838
Отец ребёнка: Каликин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Каликин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Каликин Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно