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Каликина Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1823

Сын: Каликин Викул Михайлович

Отец ребёнка: Каликин Михаил Иванович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Каликин Трофим Михайлович

Отец ребёнка: Каликин Михаил Иванович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Каликин Михаил Иванович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.10.1830

Дочь: Заозёрнова Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Каликин Михаил Иванович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Между 1831 и 1843

Дочь: Вихарева Акилина Михайловна

Отец ребёнка: Каликин Михаил Иванович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Каликин Карп Михайлович

Отец ребёнка: Каликин Михаил Иванович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Каликин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Каликин Михаил Иванович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каликин Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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