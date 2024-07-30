Чумаченко Антонина Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумаченко Антонина Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1927

Дата смерти

27.02.1982

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1927

Отец: Олиференко Лаврентий Петрович

Мать: Олеференко Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
05.04.1941

Дочь: Грунская Алла Фёдоровна

Отец ребёнка: Чумаченко Федор Иванович

Рождение ребёнка
06.07.1946

Дочь: Гаврилец Зоя Федоровна

Отец ребёнка: Чумаченко Федор Иванович

Рождение ребёнка
19.11.1950

Сын: Чумаченко Михаил Федорович

Отец ребёнка: Чумаченко Федор Иванович

Смерть
27.02.1982

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