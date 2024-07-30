Чумаченко Антонина Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1927
Дата смерти27.02.1982
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1927
Рождение ребёнка
05.04.1941
Дочь: Грунская Алла Фёдоровна
Отец ребёнка: Чумаченко Федор Иванович
Рождение ребёнка
06.07.1946
Дочь: Гаврилец Зоя Федоровна
Отец ребёнка: Чумаченко Федор Иванович
Рождение ребёнка
19.11.1950
Сын: Чумаченко Михаил Федорович
Отец ребёнка: Чумаченко Федор Иванович
Смерть
27.02.1982